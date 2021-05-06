«Медзакупівлі» отримали партію препарату для лікування раку нирок

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» отримало всю замовлену партію препарату для лікування раку нирок Сунітініб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє держпідприємство.

«Поставлена вся закуплена кількість: Сунітініб у дозуванні 12,5 мг, розрахований на 5277 курсів, тобто 1 182 048 капсул (один курс - 12 тижнів, тобто 224 капсули). Виробництво препарату тривало майже пів року. Сунітініб вже пройшов митне оформлення і відвантажений на складі нашого контрагента, який надає логістичні послуги, в Київській області. Після проведення вхідного контролю та отримання відповідних наказів на розподіл, Сунітініб буде відправлений в регіони. Очікується, що це відбудеться протягом місяця», - інформують «Медзакупівлі».

Держпідприємство наголошує, що в 2020 році Сунітініб вперше закуповувався централізовано за кошти державного бюджету. Раніше пацієнти з раком нирок мали купувати його самостійно. «Окрім того, що такий препарат знайти в українських аптеках складно, так ще й для більшості пацієнтів його вартість була значним фінансовим тягарем - кілька тисяч доларів за курс», - додають у «Медзакупівлях».

30 квітня «Медзакупівлі» вже оголосили закупівлю Сунітінібу 12,5 мг або Пазопанібу 400 мг за напрямом «Доросла онкологія» за кошти держбюджету 2021 року.

Як повідомлялося, «Медичні закупівлі України» оголосило 42 тендери на закупівлю ліків для лікування онкології у дорослих.

23 квітня державне підприємство «Медичні закупівлі України» оголосило перші тендери на закупівлю ліків за рахунок державного бюджету 2021 року.

Міністерство охорони здоров'я виключило препарати для антиретровірусної терапії (АРВ-терапія) та лікування туберкульозу із переліку напрямків, ліки та медичні вироби за якими буде закуповувати ДП «Медичні закупівлі України».