Онкологія та гемофілія: МОЗ погодило закупівлю ліків на майже 5 мільярдів

Міністерство охорони здоров'я погодило документи на проведення закупівлі ліків та лікарських засобів на 4,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

«У 2021 році в Державному бюджеті України на виконання бюджетної програми щодо забезпечення медичних заходів та окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру передбачено бюджетних асигнувань загалом на суму 10,3 млрд грн. ДП «Медзакупівлі» доручено закупівлю лікарських засобів та медичних виробів на 6,3 млрд грн. Це стосується 530 номенклатурних позицій. ... МОЗ погодило документи на старт закупівельних процедур на суму 4,7 млрд грн», - сказала Шаталова.

Серед іншого, було погоджено закупівлі за напрямками лікування дорослої онкології, закупівлю медичних виробів і лікарських засобів за напрямком серцево-судинних та кардіозахворювань, за напрямками дитячої та дорослої гемофілії, легеневої гіпертензії.

На кінець квітня, за словами Шаталової, ДП «Медзакупілі» оголосило в системі «Прозоро» торги за 109-ма позиціями на суму 2,3 млрд грн.