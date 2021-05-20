У Житомирі міським лікарням відключили гарячу воду

У Житомирі міські лікарні залишися без гарячої води через те, що АТ «Житомиргаз» без попередження відключило від газу котельні, що забезпечували підігрів води для медзакладів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Вчора без попередження наші лікарні відключили від газу», - йдеться у повідомленні.

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За словами Сухомлина, «Житомиргаз» відключив котельні з гарячою водою, які забезпечують нею міські лікарні. Міський голова додав, що договір на постачання газу уклали не з «Житмиргазом», чия послуга дорожча, а з НАК «Нафтогаз».

Мер доручив юридичному департаменту відреагувати на ситуацію та підготувати документи для реєстрації кримінальної справи.