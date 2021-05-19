Уряд з 20 травня припиняє регулювати ціни на газ для теплокомуненерго

Дія спеціальних обов'язків (ПСО) щодо продажу природного газу підприємствам теплопостачання припиняються у четвер, 20 травня.

Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

"Із завтрашнього дня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує "Нафтогаз" продавати блакитне паливо для них по фіксованій ціні. Це ще один надзвичайно важливий крок до створення повноцінного ринку газу", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що скасування ПСО для тепловиків дозволить місцевій владі взяти на себе відповідальність за тарифи на тепло та гарячу воду.

"Згідно з роз'ясненнями НКРЕКП, зміна постачальника можлива навіть за умови наявності заборгованості за газ", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Шмигаль звернувся до міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, міністра енергетики Германа Галущенка та очільника "Нафтогазу" Юрія Вітренка щодо необхідності виконати положення меморандуму з мерами міст у термін 3 тижні.

Як повідомлялося, 30 квітня Кабінет Міністрів продовжив термін дії спеціальних обов'язків (ПСО) щодо продажу природного газу підприємствам теплопостачання до 20 травня. Мінрегіон тоді заявив, що підприємства теплопостачання не зможуть змінити постачальника газу після скасування спецобов'язків без врегулювання заборгованості перед НАК "Нафтогаз України".

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" заявляє про необхідність швидкої реструктризації боргів підприємств теплоенергетики, що виникли через економічно необґрунтовані тарифи.

9 лютого 2021 року Кабінет Міністрів, "Нафтогаз" та мери міст підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Зокрема, за положеннями меморандуму, до 30 вересня 2021 року Нафтогаз надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф.

Меморандум також передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян упродовж усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.