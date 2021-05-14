Україна на 10% скоротила транзит газу

У січні-квітні 2021 року транзит газу через українську ГТС скоротився на 10% - до 14,1 млрд куб. м у порівнянні з аналогічним періодом торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ТОВ «Оператора ГТС України».

Так, транзит склав: до Польщі 1,2 млрд куб. м газу, до Словаччини – 8,4 млрд куб. м, до Угорщини – 2,9 млрд куб. м, до Румунії – 0,4 млрд куб. м, до Молдови – 1,3 млрд куб. м.

"Ключовий фактор зниження обсягів транспортування – діючі умови транзитного контракту", - зауважили в ОГТСУ.

Відповідно до транзитної угоди між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром», укладеним наприкінці 2019 року строком на п’ять років, передбачено бронювання потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

«Потужності ОГТСУ дозволяють здійснювати транзит природного газу в значно більших обсягах, ніж наразі заброньовано. З урахуванням сезонного ринкового попиту на блакитне паливо в ЄС та обмежені обсяги транспортування, починаючи з 1 квітня 2021 року ціна на газових хабах демонструвала зростання, і станом на 12 травня поточного року її приріст склав понад 36% з початку року – до 26,4 євро за МВт-год. на німецькому газовому хабі Net Connect Germany (NCG) за умови поставки на добу на перед (приблизно 279 євро за тисячу кубометрів)», - прокоментував комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.

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Як повідомляв Укрінформ, за січень-квітень 2020 року транзит газу через ГТС України склав 15,5 млрд куб. м, що на 47% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року та на 40% менше порівняно з середнім значенням січня-квітня за 2014-2019 роки.