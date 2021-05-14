Транспортування газу з ЄС в Україну зменшилось у сім разів

У січні - квітні 2021 року ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) протранспортував на замовлення клієнтів 0,55 млрд кубометрів газу з ЄС в Україну. Це в сім разів менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Укрінформ.

Так, зі Словаччини було транспортовано 0,07 млрд кубометрів, з Угорщини – 0,48 млрд кубометрів, а з Польщі, Румунії та Молдови завезення газу майже не здійснювалося. При цьому у режимі віртуального реверсу надходження газу в Україну становили 0,49 млрд кубометрів, або 88%.

За цей період ОГТСУ також здійснив транспортування до підземних сховищ газу (АТ «Укртрансгаз») 0,08 млрд кубометрів. Це лише 6% від аналогічного показника рік тому, коли постачальники з початку сезону активно закачували газ на зберігання в ПСГ до зимово-опалювального сезону.

«За аналогічний період 2020 року на замовлення клієнтів ОГТСУ здійснив транспортування до ПСГ для подальшого зберігання 1,3 млрд куб. м газу, цього року – лише 80 млн куб. м. Частково ця тенденція обумовлена високими цінами на європейських газових хабах. І наразі маємо констатувати рекордно низький рівень імпорту газу в Україну за останні місяці», – прокоментував комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.

Надходження газу в режимі «митний склад» у січні-квітні 2021 року становило 0,08 млрд кубометрів (з них 12% - у режимі short-haul). У цей же період роком раніше замовники послуг завезли 1,22 млрд кубометрів, з яких 27% – short-haul, додали в ОГТСУ

За словами Тодорова, Оператор ГТС очікує, що у другому-третьому кварталах розпочнеться імпорт для закачування газу до ПСГ з метою підготовки для наступного опалювального сезону.

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Як повідомляв Укрінформ, «митний склад» – митний режим, що дає змогу клієнту зберігати природний газ в газосховищах України до 1095 днів без сплати митних платежів; short haul - послуга, що дає можливість отримувати знижку на транспортування, в тому числі для подальшого зберігання газу в українських ПСГ в режимі «митний склад».