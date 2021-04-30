Кабмін продовжив дію спецобов'язків з продажу газу для теплопостачальників

Кабінет Міністрів продовжив термін дії спеціальних обов'язків (ПСО) щодо продажу природного газу підприємствам теплопостачання до 20 травня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Уряд продовжив ПСО для теплокомуненерго до 20 травня для того, аби комунальні підприємства могли провести переговори, визначити найкращі пропозиції щодо закупівлі газу та укласти всі необхідні контракти», - написав Шмигаль.

Він відзначив, що скасування ПСО дає можливість для комунальних підприємств купувати газ у тих постачальників, які запропонують найкращу ціну. «На практиці це означає, що місцева влада, яка є власником комунальних підприємств, зможе закупити газ влітку за найнижчими цінами. Далі цей газ зберігатиметься в газосховищах, і під час опалювального сезону комунальні підприємства не будуть залежати від різких стрибків цін на ринку газ», - пояснив Прем’єр-міністр.

Також він привітав підписання Президентом Володимиром Зеленським закону №2458, який вносить зміни у законодавство про житлово-комунальні послуги. Зокрема, Шмигаль підкреслив важливість впровадження публічних договорів про постачання комунальних послуг. Ця норма, за його оцінкою, дозволить комунальним підприємствам, які постачають тепло та гарячу воду, покращити свій фінансовий стан та гарантуватиме якість послуг для споживачів.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 6,523 грн за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). З 1 травня підприємства теплопостачання повинні перейти на ринкові відносини із постачальниками газу.

Нафтогаз уже поінформував виробників тепла про готовність розглянути питання надання дозволу на зміну постачальника за умови підписання акта звірки розрахунків існуючої заборгованості за поставлений газ та надання пропозицій щодо її врегулювання. Згідно із Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води від 9 лютого 2021 року, до 30 вересня 2021 року Нафтогаз надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф.