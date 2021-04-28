Нафтогаз востаннє встановив ціну газу для виробників тепла - далі регулюватиме ринок

У квітні 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 6,523 грн за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"Порівняно із березнем ціна практично не змінилася. Це є позитивним фактором для виробників теплової енергії, які зберегли значний попит на свої послуги у квітні", - зауважили в нафтогазовій компанії.

У Нафтогазі наголосили, що визначення ціни ПСО відбулося востаннє через заплановане відкриття ринку газу для виробників тепла. З 1 травня 2021 року завершується дія Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867. Згідно із документом, компанія постачала газ виробникам теплової енергії за ціною, що обраховувалася за ринковою формулою.

У зв’язку з цим з 1 травня 2021 року підприємства теплокомуненерго мають змогу вільно обирати постачальника газу. З боку Групи Нафтогаз постачатиме газ великим виробникам тепла ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». Контракти укладатимуться на комерційних засадах, на умовах попередньої оплати або ж постоплати при наданні банківської гарантії. Малі та середні споживачі, у тому числі ОСББ, можуть закуповувати газ у ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 28 квітня планує розглянути проєкт змін до постанови №2496 від 30.09.2015 року, що надають непобутовим споживачам право укласти договір постачання газу з будь-яким постачальником. Єдиною умовою для цього мають стати письмова довідка від діючого постачальника про відсутність простроченої заборгованості або письмовий дозвіл на перехід споживача до нового постачальника.

Нафтогаз поінформував виробників тепла про готовність розглянути питання надання дозволу на зміну постачальника за умови підписання акту звірки розрахунків існуючої заборгованості за поставлений газ та надання пропозицій щодо її врегулювання.

У Нафтогазі зазначили, шо рішення щодо ціни газу для ТКЕ у квітні прийнято із дотриманням норм п. 13 Постанови КМУ № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», що встановила формулу визначення максимально допустимого рівня цін на газ для виробників тепла.

Згідно із Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води від 9 лютого 2021 року, до 30 вересня 2021 року Нафтогаз надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф. До 1 травня 2021 року уряд, Нафтогаз та Асоціація міст України мають визначити джерела компенсації цієї різниці в цінах.