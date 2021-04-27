Нафтогаз торік списав понад ₴20 мільярдів боргів приватних газзбутів

Через фактичне припинення розрахунків приватних постачальників з групою "Нафтогаз" після скасування у серпні минулого року ПСО (покладання спеціальних обов’язків із забезпечення населення газом за пільговими цінами) держкомпанії довелося списати понад 20 млрд грн боргів газзбутів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, представляючи звіт про результати роботи групи компаній за минулий рік.

Саме рішення про припинення дії ПСО посадовець вважає правильним і абсолютно коректним.

"Саме урядові Дениса Шмигаля вистачило сміливості назвати чорне чорним, а біле — білим і визнати, що цей механізм втрати коштів та газу треба було зупиняти. Чим пізніше було б скасовано ПСО, тим більше грошей ми б ще втратили. Фактично було завершено шестирічний період, коли приватні посередники мали доступ до ресурсу природного газу "Нафтогазу" і використовували цей ресурс у непрозорий спосіб. Тому що ми й досі не отримали результати всіх аудитів щодо того, чому саме борг настільки великий, наскільки у його виникненні винна держава, а де йдеться про економічну неефективність", - пояснив Коболєв.

Однак факт, за його словами, залишається фактом: приватним газзбутам "пробачили" більш ніж 20 млрд грн боргів. Така ситуація й стала однією з причин того, що чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" торік сягнув 19 млрд грн. Позаторік результат роботи НАК "Нафтогаз" був набагато кращим: консолідований чистий прибуток групи перевищив 63 млрд грн.

Загалом у 2019 році "Нафтогаз" отримав 110 млрд грн операційного грошового потоку, включно з 55,7 млрд грн, пов’язаними з арбітражем (у судовому протистоянні з російським "Газпромом"), а також сплатив 20 млрд грн дивідендів єдиному акціонерові компанії – державі Україна.