Понад 184 тисячі освітян отримали щеплення від COVID-19 - МОН

За оперативною інформацією Міністерства охорони здоров’я, станом на 7 червня в Україні вже вакцинувалися понад 184 тис. педагогічних працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки

"Вважаю, що освітяни відповідально ставляться до власного здоров’я, а також здоров’я інших та, усвідомлюючи ситуацію із поширенням коронавірусу, якомога більше зголошуються на вакцинацію. Адже це дасть нагоду безпечно проводити освітній процес, а головне – в очному форматі", – зазначив міністр освтіи та науки Сергій Шкарлет.

За даними МОН, лідерами з вакцинації освітян є Київ – 24 тис. 291 особа; Київська область – 17 тис. 330 осіб; Дніпропетровська область – 16 тис. 041 особа; Львівська область – 13 тис. 944 особи; Харківська область – 10 тис. 960 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 48 161 особу. З них вакциновано першою дозою – 43 137 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 024 особи. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 436 285 щеплень. Вакциновано – 1 284 145 осіб, із них отримали першу дозу – 1 284 143 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 152 142 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном)