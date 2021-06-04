Комбінація різних вакцин проти COVID-19: як і для чого?

У частини країн, які пішли на цей крок, не лишилося вибору після зупинки використання AstraZeneca. Але, можливо, вони отримають кращий захист

Дефіцит вакцин та страх перед новими штамами коронавірусу підштовхнули наукове середовище до того, аби вивчати можливості поєднання вакцин проти ковіду. Тобто йдеться про те, аби для щеплення другою дозою використовувати вакцину іншого виробника. Деякі дослідження вже показали, що такий спосіб вакцинації може бути не тільки безпечний, а й більш ефективний, тож частина країн вже взяли це на озброєння. Укрінформ дізнавався більше деталей про механізм дії такої комбінації препаратів та чи не піде таким шляхом Україна?

Науковці кажуть про частіші побічні дії, але і більшу ефективність

Британія ще в лютому цього року почала вивчати, чи можна поєднувати різні вакцини. Для цього учені з Оксфордського університету набрали близько 800 добровольців. Дані про те, як такий підхід вплинув на ефективність вакцинації, дослідники обіцяють представити у червні. Але попередньо вони з’ясували, що комбінація різних вакцин частіше викликає незначні побічні реакції. Якщо на підвищення температури, озноб, головний біль чи втому при введенні двох доз AstraZeneca скаржилися близько 10% добровольців, то під час комбінації AstraZeneca+ Pfizer (незалежно від того, яку з них вводили першою) ці прояви почастішали до 34%. Водночас дослідники кажуть, що будь-які побічні реакції були нетривалими, а ніяких інших проблем з безпечністю не виникало.

Але попередню заяву (остаточні дані ще не оприлюднені) про ефективність комбінації різних вакцин уже зробили вчені з Іспанії на основі дослідження CombivacS, в якому взяли участь 663 добровольці. Тут теж вивчали поєднання AstraZeneca+ Pfizer, повідомляє Nature. Доза Pfizer-BioNTech схоже, струснула імунну систему учасників, які отримали спочатку препарат AstraZeneca, сказала Магдалена Кампінс, яка займається дослідженням CombivacS в лікарні Университету Vall d'Hebron (Барселона). Як пише Reuters, після другої дози Pfizer кількість нейтралізуючих антитіл в учасників дослідження підвищилася в 7 разів, натомість після введення другої дози AstraZeneca антитіл побільшало вдвічі.

З чим може бути пов’язана краща ефективність поєднання двох вакцин? Імунолог та голова Національної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснює, що хоча векторна вакцина забезпечує добру імунну відповідь, але під час введення другої її дози не виключений так званий імунний конфлікт. Річ у тім, що після введення першої дози вакцини імунна відповідь може сформуватися не лише до SARS-CoV-2, а й до вектору (аденовірусу), який переносить інформацію про спайк-протеїн. Тому друга доза тієї ж векторної вакцини може бути не такою ефективною. «Можливо, друга доза від Pfizer сприяє посиленню імунної відповіді через відсутність вектору, до якого формується імунна відповідь».

Вакцини змішують не вперше – є досвід з ВІЛ та вірусом Ебола

Власне, ідея використати різні види вакцин для захисту від конкретної хвороби, – не нова. Як йдеться на сайті Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI), для імунологів у змішуванні вакцин немає нічого нового. Дослідники уже давно це вивчають для вакцинації проти ВІЛ. Це пов’язано з тим, що для захисту від вірусу імунодефіциту людини потрібна складна імунна реакція, яку було б майже неможливо досягнути за допомогою одного типу вакцини, оскільки вони, як правило, викликають лише один тип імунної реакції чи стимулюють один набір імунних клітин. Хоча людство досі не має ефективної вакцини проти СНІДу, але в 2012 році найефективніша із розроблених вакцин використовувала комбінацію різних типів вакцин.

Петер Кремснер

Також прикладом комбінованої вакцини, здатної збезпечити тривалий імунітет, є вакцина проти Еболи, розроблена Johnson & Johnson. Для першої дози вакцини використовується той же аденовірусний вектор, що і у вакцині AstraZeneca, для другої – модифікована версія поксвірусу (родина ДНК-вмісних вірусів, найбільші віруси тварин). Експерт з імунології Петер Кремснер ще в лютому зауважував, що клінічні дослідження вакцин від вірусу Еболи та малярії вже засвідчили, що імунна реакція особливо хороша і стабільна, якщо вакцинація відбувається різними типами активних інгредієнтів.

В Україні поки не комбінуватимуть вакцини

Хоча ВООЗ поки не рекомендувала комбінувати різні вакцини від COVID-19 через обмежені дані, проте низка країн вже прийняли такі рішення. У Франції ще в квітні вирішили, що особи, молодші 55 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, отримають другу дозу іншого препарату – Pfizer або Moderna. «Це дає більшу імунну реакцію, ніж при використанні однієї і тієї ж вакцини двічі», – заявила Вища рада з охорони здоров'я (HAS) Франції 9 квітня, пише "Європейська правда" з посиланням на RFI. Згодом подібні рішення ухвалили інші європейські країни – Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Данія.

1 червня національний консультативний комітет з імунізації Канади заявив, що ті, хто отримав першу дозу вакцини AstraZeneca, можуть обрати іншу вакцину для другої дози. А вакцини від Pfizer та Moderna можуть використовуватися як взаємозамінні.

Утім, Федір Лапій говорить, що країни пішли на такий крок не тому, що комбінацію різних вакцин вважають ефективнішою, а через відмову від використання препарату AstraZeneca. «Деякі країни отримали проблему, коли обмежили використання вакцини AstraZeneca для певної вікової групи. Зокрема в Німеччині, де через певні страхи, пов’язані з тромбозами, обмежили використання цієї вакцини до 60 років, потрібно було вирішити, що робити з другою дозою, якщо вже була введена перша. Тому це рішення прийнято більше з раціональних міркувань, ніж з наукових», – пояснює імунолог.

Він додає, що в Україні на засіданні національної технічної групи з питань імунопрофілактики це питання розглядається постійно. «На останньому засіданні ми розмірковували над питанням взаємозамінності, але поки що вважаємо, що у нас немає підстав, щоб рекомендувати змішані схеми. Ми залишаємося на позиції: якщо перше щеплення зроблено вакциною AstraZeneca, то, оскільки існує така можливість, потрібно зробити і друге щеплення цією ж вакциною. В Україну 3 червня надійшла велика партія вакцини від AstraZeneca, тому поки що немає великої потреби компенсувати дефіцит цієї вакцини вакциною на іншій платформі», – підсумував Федір Лапій.

Юлія Горбань, Київ