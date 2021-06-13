У Китаї стався масштабний вибух газу, 12 загиблих
Відео
Укрінформ
У китайському місті Шіянь у результаті масштабного вибуху газу загинули щонайменше 12 осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Вибух стався близько 6:30 ранку за місцевим часом у районі Чжанвань міста Шіянь у провінції Хубей.
За словами місцевої влади, близько 140 осіб були врятовані, 37 осіб з них отримали серйозні травми.
Як зазначає видання, в результаті вибуху були вибиті вікна прилеглих будинків.
Причина аварії розслідується, ведуться рятувальні роботи.