У Китаї стався масштабний вибух газу, 12 загиблих

У китайському місті Шіянь у результаті масштабного вибуху газу загинули щонайменше 12 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Вибух стався близько 6:30 ранку за місцевим часом у районі Чжанвань міста Шіянь у провінції Хубей.

За словами місцевої влади, близько 140 осіб були врятовані, 37 осіб з них отримали серйозні травми.

Як зазначає видання, в результаті вибуху були вибиті вікна прилеглих будинків.

Причина аварії розслідується, ведуться рятувальні роботи.