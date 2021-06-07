У Сербії на фабриці боєприпасів стався новий вибух – ЗМІ

На фабриці боєприпасів у сербському місті Чачак стався новий потужний вибух в ніч на понеділок 7 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє b92.

Попереднє полум’я вже загасили, зокрема, завдяки гелікоптерам, проте в ніч на понеділок стався новий потужний вибух.

Вже вранці понеділка над фабрикою було видно полум’я та дим.

Робочим дозволили повернутися до роботи після вибухів минулого тижня, проте поліція не дозволила їм увійти на територію фабрики сьогодні вранці.

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Зазначається, що раніше сербська компанія з виробництва боєприпасів та зброї Sloboda заявила про створення комісії, яка буде розслідувати вибухи на фабриці.

Як повідомляв Укрінформ, поблизу сербського міста Чачак у ніч проти п'ятниці, 4 червня, на фабриці «Слобода», яка виробляє артилерійські снаряди, сталася серія вибухів.

Фабрика «Слобода Чачак» (Kompanija Sloboda akcionarsko društvo Čačak) - сербська компанія з виробництва боєприпасів та зброї, заснована в 1948 році.

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Сьогодні це акціонерне товариство, більшість акцій якого належить державі Сербія. На підприємстві працює близько 2000 робітників. Фабрика займається виробництвом зброї, переважно боєприпасів різного калібру для артилерійської зброї.

За даними з відкритих джерел, компанія виробляє різні типи боєприпасів та РПГ.

Розмір збитків від пожежі та її наслідків становить від півтора до двох мільйонів євро.

Фото: Rina