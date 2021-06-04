У Сербії назвали розмір збитків від пожежі на фабриці боєприпасів

Розмір збитків від пожежі, що сталася на фабриці боєприпасів у сербському місті Чачак, та її наслідків становить від півтора до двох мільйонів євро.

Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич, передає Укрінформ з посиланням на спільноту «Балканський оглядач» у Фейсбуці.

Як зазначається, пожежа сталася на складі, де зберігалися малокаліберні боєприпаси та запали для артилерійських снарядів.

Наразі вогонь локалізовано.

Глава МВС Сербії Небойша Стефанович, який прибув на місце події, висловив сподівання, що пожежа упродовж вихідних буде ліквідована і в понеділок фабрика зможе працювати.

За його словами, підприємств має експортні контракти на 50 мільйонів євро.

Причини надзвичайної події поки що невідомі.

Загиблих і постраждалих унаслідок інциденту не було.

Як повідомляв Укрінформ, поблизу сербського міста Чачак у ніч проти п'ятниці, 4 червня, на фабриці «Слобода», яка виробляє артилерійські снаряди, сталася серія вибухів.

Фабрика «Слобода Чачак» (Kompanija Sloboda akcionarsko društvo Čačak) - сербська компанія з виробництва боєприпасів та зброї, заснована в 1948 році.

Сьогодні це акціонерне товариство, більшість акцій якого належить державі Сербія. На підприємстві працює близько 2000 робітників. Фабрика займається виробництвом зброї, переважно боєприпасів різного калібру для артилерійської зброї.

За даними з відкритих джерел, компанія виробляє різні типи боєприпасів та РПГ.

Фото:@BalkanObserverforUkraine