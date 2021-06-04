На складах боєприпасів у Сербії сталися вибухи
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на спільноту "Балканський оглядач" у Фейсбуці.
За неофіційною інформацією, спочатку зайнявся склад гарматних снарядів, потім полум’я поширилося на інші склади.
Як зазначається, потужні вибухи тривали всю ніч. Осколки розліталися на значну відстань. О 3.20 пролунав найсильніший вибух, який буквально струснув весь Чачак.
«Працівники після перших детонацій встигли сховатися в сховище. Пізніше їх евакуювали. На момент вибуху на підприємстві було 60 робітників, і всі вони були переміщені в безпечне місце. На фабриці відключили газ та електроенергію. Місцеві жителі тікали з домівок. У будинках навколо фабрики вибито шибки. Вибухи тривали до ранку», - йдеться у дописі.
Пожежники, бригади "швидкої допомоги" та поліція з міркувань безпеки всю ніч не могли наблизитися до підприємства.
Мер Чачака Мілун Тодорович підтвердив, що в компанії "Слобода" сталася серія вибухів, і повідомив, що загиблих і поранених не було.
Фабрика «Слобода Чачак» (Kompanija Sloboda akcionarsko društvo Čačak) - сербська компанія з виробництва боєприпасів та зброї, заснована в 1948 році.
Сьогодні "Слобода Чачак" - акціонерне товариство, більшість акцій якого належить державі Сербія. На підприємстві працює близько 2000 робітників. Фабрика займається виробництвом зброї, переважно боєприпасів різного калібру для артилерійської зброї.
За даними з відкритих джерел, компанія виробляє різні типи боєприпасів та РПГ.
Фото: RINA/Kurir