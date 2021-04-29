Вибухи на складах: МЗС Болгарії викликало російського посла для «серйозної розмови»

Міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва заявила, що російського посла в Софії викликали до міністерства для «серйозної розмови» через вибухи на заводах з виробництва боєприпасів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє болгарський портал NOVA.

«Ми матимемо дуже серйозну розмову з послом Росії (в Болгарії – ред.). Сама розмова в дипломатії уже є дією. Ми реагуємо щоразу, коли порушуються інтереси Болгарії. Звичайно, будуть дії. Ми все проаналізуємо і оголосимо наше рішення найближчим часом», - заявила Захарієва.

Вона наголосила, що країна «хоче розвивати туризм із Росією та мати рівноправні відносини, але не ціною безпеки Болгарії».

За її словами, вибухи на заводах з виробництва боєприпасів у Болгарії не могли статися без відома на найвищому рівні в Росії.

«За останні півтора року ми вислали багато російських дипломатів. Ми реагуємо щоразу, коли вважаємо, що на території Болгарії відбуваються неприйнятні та ворожі дії», - додала міністр.

Слід нагадати, що прокуратура Болгарії визнала, що має підстави для припущення зв’язку між спробою отруєння болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева і вибухами на військових складах у Болгарії та Чехії, а також щодо причетності до цих інцидентів російських громадян. Слідство встановило, що «шестеро громадян РФ проживали на території Болгарії у дати, коли сталися вибухи та спроби отруєння трьох громадян Болгарії».

Як повідомляв Укрінформ, з'явилися дані, що вказують на присутність російських таємних агентів у Болгарії в той час, коли там мала місце низка вибухів на військових складах. Останній з серії інцидентів стався у 2020 році у місті Казанлик.

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Після викриття російського сліду у вибухах на складі боєприпасів у Чеській Республіці у 2014 році один із колишніх міністрів оборони Болгарії закликав відновити розслідування щодо подібних вибухів, які мали місце на військових складах цієї країни.

А новий аналіз болгарської служби Radio Free Europe надав додаткові докази, які вказують на можливий зв'язок між російським агентством військової розвідки – ГРУ - та болгарськими вибухами.

Приблизно під час вибухів на заводі у Вазові навесні 2015 року щонайменше шість росіян, яких ідентифікували як агентів ГРУ, регулярно приїжджали та виїжджали до Болгарії.

Крім того, дані про польоти та інформація про відстеження GPS, вперше зібрані Bellingcat, вказують на присутність ще одного агента ГРУ від дати вибухів 2014 року.

Як відомо, вибух на складі боєприпасів у Чехії в жовтні 2014 року, в якому підозрюють агентів спецслужб РФ, мав статися трохи пізніше - у Болгарії. Міністр внутрішніх справ Чехії, перший віцепрем'єр Ян Гамачек розповів, що вибух боєприпасів на складі у Чехії в жовтні 2014 року, в якому підозрюють агентів спецслужб РФ, планувалося організувати пізніше, після перевезення боєприпасів у Болгарію. Це пов'язано з тим, що, за версією слідства, в їх закупівлі брав участь болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев, який був отруєний у 2015 році, але вижив.

Як повідомлялося, гучний чесько-російський дипломатичний скандал спалахнув увечері позаминулої суботи, коли уряд Чехії оголосив про те, що висилає 18 агентів російських спецслужб, які працювали в Празі під дипломатичним прикриттям через залучення ГРУ до вибухів на військових складах у 2014 році. Москва у відповідь вислала 20 працівників посольства ЧР, серед яких 16 дипломатів. У середу чеська сторона висунула ультиматум з вимогою повернути назад усіх своїх депортованих працівників, а в разі відмови – привести у відповідність кількісний склад посольств.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Росія зруйнувала відносини з його країною, організувавши вибухи на складах зі зброєю.