Німеччина не толеруватиме антисемітизм у суспільстві - Меркель

Німеччина не буде толерувати прояви антисемітизму в суспільстві, винні будуть покарані.

Про це заявила канцлер ФРН у відеоподкасті, присвяченому дню Конституції, який відзначається 23 травня.

«Кожному повинно бути зрозуміло: той, хто несе ненависть до євреїв на наші вулиці, хто висловлює образливі підбурювання, знаходиться поза нашим Основним Законом. Такі дії повинні послідовно каратися і мати відчутні наслідки для винних», - заявила Меркель.

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Вона зазначила, що Основний закон гарантує рівні права для всіх людей у ​​Німеччині, незалежно від того, народились вони тут чи іммігрували, але й обов'язки всі мають однакові. Конституція гарантує право на мирні зібрання та вільне висловлювання думок, але не дозволяє напади на людей іншого віросповідання, не дозволяє насильства, расизму та ненависті.

«На жаль, завжди є люди, які не сприймають ці цінності», - констатувала глава уряду з огляду на «нестерпні антисемітські заяви» на деяких демонстраціях за останні кілька днів.

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Меркель також згадала «часом жорсткі та далекосяжні обмеження свобод», які влада була змушена застосувати тимчасово під час пандемії, адже йдеться про життя та здоров'я людей. Зараз, після 15 місяців пандемії та її важкої третьої хвилі, і, хоча вірус ще не подолано до кінця, нарешті є маса причин для оптимізму, переконана канцлер.

Конституція ФРН була прийнята 23 травня 1949 року.