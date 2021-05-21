У Берліні пройшла демонстрація на підтримку Ізраїлю

Кількасот людей зібралися в четвер увечері перед Бранденбурзькими воротами у столиці ФРН, аби висловити підтримку діям Ізраїлю у відповідь на ракетні обстріли із сектора Газа.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Демонстрація проходила виключно мирно, з дотриманням усіх санітарних норм. Присутні висловлювали підтримку права Ізраїлю на самооборону, вимагали звільнити сектор Газа від ХАМАС та не заважати Ізраїлю захищатися. А також дякували німецьким політикам за підтримку та водночас висловлювали побоювання через зростання антиєврейських настроїв серед певної частини німецького суспільства.

Демонстрація на підтримку Ізраїлю в Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Набагато масовіша й агресивніша демонстрація, за участі кількох тисяч людей, пройшла напередодні на берлінській Александерплац під гаслом «Проти ізраїльської агресії в Палестині». Багато з учасників свідомо нехтували гігієнічними правилами, вигукували образливі слова на кшталт «Ізраїль – вбивця дітей», антисемітські гасла, а також закликали «бомбардувати Тель-Авів». Поліція затримала понад 50 найбільш буйних протестувальників, які зчинили сутички.

Нагадаємо, пропалестинські демонстрації не вщухають у Німеччині з минулих вихідних. Федеральний президент, канцлер, а також міністри заявили, що в демократичній країні право на мирні акції є в кожного, але антисемітизм у Німеччині толеруватися не буде.