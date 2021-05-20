Маас вважає удари Ізраїлю по сектору Газа виправданими

ФРН шкодує щодо жертв серед цивільного населення у секторі Газа, але вважає ракетні удари з боку Ізраїлю виправданими.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас після прибуття у четвер до Ізраїлю, передає кореспондент Укрінформу.

«Ізраїль має право на самооборону, яке він зараз реалізує. До цього права належить також унеможливити подальше функціонування об’єктів, звідки завдаються удари по ізраїльським цілям; до цього також належить, що Ізраїль, звісно, за допомогою заходів самозахисту, намагається упередити майбутні удари», - заявив дипломат.

Маас, за його словами, прибув до Ізраїлю, аби запевнити його в солідарності з боку Німеччини та підтвердити, що Берлін переконаний: Ізраїль має право захищати своїх громадян проти таких атак.

«Безпека Ізраїлю, як і безпека всіх євреїв у нас в Німеччині не підлягає обговоренню», - запевнив Маас. Наразі, зазначив він, міжнародні зусилля спрямовані на досягнення перемир’я. Але завданням є досягти вирішення конфлікту по суті на основі принципу двох держав.

Глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі зі свого боку подякував Німеччині за «солідарність з першої хвилини». Він зазначив, що ХАМАС цілком свідомо випускає ракети по густонаселеним регіонам і використовує своїх громадян як щит. «Це - подвійний військовий злочин», - підкреслив міністр.

Програмою візиту Мааса на Близький Схід передбачені зустрічі з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, президентом Реувеном Равіном, міністром оборони Бені Ганцем. Після цього Маас відвідає Рамаллу, де зустрінеться з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

Тим часом міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн закликав до мирної ініціативи для регіону. Близькосхідний квартет - США, Росія, Європейський Союз і ООН - мають зустрітися якнайшвидше, заявив Ассельборн. За його словами, необхідно створити базу, щоб ізраїльтяни та палестинці могли знову сісти за один стіл.

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Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у секторі Газа. Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілів. За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 людей травмовані.

Фото: @AuswaertigesAmt