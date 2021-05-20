Ізраїлю потрібно ще кілька днів для завершення військової операції проти Гази – ЗМІ

Ізраїльській армії знадобиться ще декілька діб на завершення військової операції проти палестинських радикалів, попри вимогу США припинити її в найкоротші терміни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в ізраїльській владі.

Видання зазначає, що про це міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі заявив у середу в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

При цьому Блінкен підкреслив, що Вашингтон чекає швидкого закінчення операції. Ашкеназі додав, що в Ізраїлю «все ще є кілька військових завдань» у секторі Газа.

Як передавав Укрінформ, адміністрація Джо Байдена стримала уряд Ізраїлю від наземного військового вторгнення у сектор Газа. Американські посадовці в приватному порядку закликали прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та його помічників згорнути операції проти сектора Газа, що включали авіаудари.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у секторі Газа.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілів.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 людей травмовані.

Фото: АА