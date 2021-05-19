Ескалація на Близькому Сході: Маас летить на переговори в Ізраїль і Палестину

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас має намір відвідати Ізраїль і Палестину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мій план - полетіти сьогодні вночі до Ізраїлю та провести переговори в Єрусалимі, а також у Рамаллі», - заявив Маас.

Він планує зустрітися, зокрема, з президентом Ізраїлю, міністрами закордонних справ і оборони. У Рамаллі Маас хоче зустрітися з прем'єр-міністром ПНА.

Водночас міністр закордонних справ ФРН виключив можливість прямих переговорів з радикальним рухом ХАМАС.

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При цьому, на його переконання, треба задіяти всі доступні механізми і контакти, щоби домогтися припинення вогню та довгострокового врегулювання конфлікту. Тема перемир’я має бути однією з провідних у порядку денному міжнародних організацій.

Виступипаючи у Бундестазі 19 травня, глава МЗС ФРН знову рішуче засудив «ракетний тероризм» ХАМАСу, а підтвердив позицію німецького уряду щодо права Ізраїлю на самозахист. Він оголосив свій план, який передбачає негайне припинення бойових дій з боку ХАМАСа, укладання угоди про припинення вогню і кроки щодо остаточного врегулювання конфлікту.

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Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у секторі Газа.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілів.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 людей травмовані.