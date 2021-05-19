Ізраїль розглядає два шляхи врегулювання конфлікту з ХАМАС

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає, що є два шляхи для припинення бойових дій в районі сектора Газа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsru.co.il

Як зазначається, сьогодні Нетаньягу та міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі мали зустріч з 70 послами іноземних держав в Ізраїлі. Під час цієї зустрічі Нетаньягу заявив, що наразі є два шляхи домогтися перемир'я з ХАМАС: перший - окупувати Газу, другий - створити певний чинник стримування цього угруповання.

Як повідомляв Укрінформ, після загострень, що виникли між арабами та ізраїльтянами минулого тижня, протягом 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста у центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу летовища "Рамон", на північ від Ейлата. Унаслідок обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

У відповідь ізраїльські сили завдали авіаударів по сектору Гази та частково – по території Лівану, у відповідь на запуск ракет з його території. За оцінкою ВООЗ, внаслідок цих ударів загинули 222 палестинці, ще близько 6 046 осіб були травмовані.