Ізраїльські військові відкинули ХАМАС на роки назад - Нетаньягу

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, дев'ятиденне бомбардування Ізраїлем сектора Газа «відкинула ХАМАС на багато років назад».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Як сказав прем'єр Ізраїлю, ХАМАС, палестинське угруповання бойовиків, що управляє сектором Газа, отримало «несподівані удари», і операції «триватимуть стільки, скільки буде потрібно для відновлення спокою» для всіх ізраїльських громадян.

Як зазначає видання, в ніч на середу і до самого ранку ізраїльські військові і палестинські бойовики обмінювалися вогнем.

Раніше у вівторок Ізраїль ненадовго відкрив прикордонний перехід до Гази, щоб пропустити колону з гуманітарною допомогою. Однак перехід було знову закрито після того, як його обстріляли з палестинських мінометів і ракет.

Дипломатичні зусилля з припинення насильства не увінчалися успіхом.

Франція подала проєкт резолюції до Ради Безпеки ООН за погодженням з Єгиптом і Йорданією, закликаючи до припинення вогню.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі-палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Правоохоронці застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

На сьогодні в Газі вбито не менше 215 осіб, в тому числі майже 100 жінок і дітей. В Ізраїлі загинули 12 осіб, у тому числі двоє дітей.

Станом на вівторок по Ізраїлю випустили близько 3 300 ракет, з яких від 450 до 500 не досягли мети, що призвело до жертв у Газі.