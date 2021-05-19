Ізраїльські військові відкинули ХАМАС на роки назад - Нетаньягу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Як сказав прем'єр Ізраїлю, ХАМАС, палестинське угруповання бойовиків, що управляє сектором Газа, отримало «несподівані удари», і операції «триватимуть стільки, скільки буде потрібно для відновлення спокою» для всіх ізраїльських громадян.
Як зазначає видання, в ніч на середу і до самого ранку ізраїльські військові і палестинські бойовики обмінювалися вогнем.
Раніше у вівторок Ізраїль ненадовго відкрив прикордонний перехід до Гази, щоб пропустити колону з гуманітарною допомогою. Однак перехід було знову закрито після того, як його обстріляли з палестинських мінометів і ракет.
Дипломатичні зусилля з припинення насильства не увінчалися успіхом.
Франція подала проєкт резолюції до Ради Безпеки ООН за погодженням з Єгиптом і Йорданією, закликаючи до припинення вогню.
Як повідомляв Укрінформ, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі-палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Правоохоронці застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.
На сьогодні в Газі вбито не менше 215 осіб, в тому числі майже 100 жінок і дітей. В Ізраїлі загинули 12 осіб, у тому числі двоє дітей.
Станом на вівторок по Ізраїлю випустили близько 3 300 ракет, з яких від 450 до 500 не досягли мети, що призвело до жертв у Газі.