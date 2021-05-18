Сотні убитих, тисячі поранених: ВООЗ оцінила наслідки бойових дій в секторі Газа

Згідно з даними ВООЗ, унаслідок ударів Ізраїлю по сектору Газа загинули 222 палестинці, ще близько 6 046 травмовані.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Твітер Всесвітня організація охорони здоров'я.

Як зазначається, установи охорони здоров'я у секторі Газа зазнали 91 нападу упродовж бойових дій.

ВООЗ доставляє необхідні медичні матеріали до лікарень Газа.

WHO delivers essential medical supplies to Gaza hospitals: inflatable tents to increase Trauma management capacity & supplies including bandages and splints. These add to stocks already delivered by WHO with generous support from EU Humanitarian Aid. @eu_echo pic.twitter.com/CzhAUVd4VY — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) May 18, 2021

Як повідомляв Укрінформ, після загострень, що виникли між арабами та ізраїльтянами минулого тижня, протягом 10-16 травня Хамас, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста у центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу летовища "Рамон", на північ від Ейлата.

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Унаслідок обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

У відповідь ізраїльські сили завдали авіаударів по сектору Газа. Також Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на запуск ракет з його території.

Фото: АА