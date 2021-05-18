Сотні убитих, тисячі поранених: ВООЗ оцінила наслідки бойових дій в секторі Газа

Сотні убитих, тисячі поранених: ВООЗ оцінила наслідки бойових дій в секторі Газа

Укрінформ
Згідно з даними ВООЗ, унаслідок ударів Ізраїлю по сектору Газа загинули 222 палестинці, ще близько 6 046 травмовані.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Твітер Всесвітня організація охорони здоров'я. 

Як зазначається, установи охорони здоров'я у секторі Газа зазнали 91 нападу упродовж бойових дій.

ВООЗ доставляє необхідні медичні матеріали до лікарень Газа.

Як повідомляв Укрінформ, після загострень, що виникли між арабами та ізраїльтянами минулого тижня, протягом 10-16 травня Хамас, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста у центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу летовища "Рамон", на північ від Ейлата.

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Унаслідок обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

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У відповідь ізраїльські сили завдали авіаударів по сектору Газа. Також Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на запуск ракет з його території.

Фото: АА

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