Ізраїль знову обстріляв Сектор Гази, за тиждень загинули 192 особи – ЗМІ

Зранку понеділка, 17 травня, ізраїльські військові розпочали нові обстріли Сектору Газа, де кількість жертв ракетних ударів сягнула 192.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Аljazeera.

Обстріли відновилися після того, як тимчасовий прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що припинення бойових дій не відбудеться.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ракетна атака у тому числі була націлена на будинок керівника ХАМАС в секторі Газа Єхія аль-Сінвара.

Щонайменше 192 людини, серед яких 58 дітей та 34 жінки, були вбиті в секторі Газа за цей тиждень.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

Рада Безпеки ООН зібралася в неділю, щоб обговорити питання насильства, але не змогла домовитись навіть про спільну заяву, що викликає занепокоєння.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

Раніше повідомлялося про 139 загиблих палестинців та 9 ізраїльтян з початку бойових дій.