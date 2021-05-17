Ізраїль знову обстріляв Сектор Гази, за тиждень загинули 192 особи – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Аljazeera.
Обстріли відновилися після того, як тимчасовий прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що припинення бойових дій не відбудеться.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, ракетна атака у тому числі була націлена на будинок керівника ХАМАС в секторі Газа Єхія аль-Сінвара.
Щонайменше 192 людини, серед яких 58 дітей та 34 жінки, були вбиті в секторі Газа за цей тиждень.
Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.
Рада Безпеки ООН зібралася в неділю, щоб обговорити питання насильства, але не змогла домовитись навіть про спільну заяву, що викликає занепокоєння.
Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.
Раніше повідомлялося про 139 загиблих палестинців та 9 ізраїльтян з початку бойових дій.