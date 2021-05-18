Армія Ізраїлю заявляє про знищення більш як 150 палестинських бойовиків

Армія оборони Ізраїлю (IDF) повідомила, що станом на минулу ніч упродовж бойових дій у Секторі Гази було знищено понад 150 бойовиків, переважно з угруповання Хамас.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

За словами речника IDF Хідая Зілбермана, понад 120 вбитих були членами Хамасу, а понад 25 - членами палестинського угруповання "Ісламський джихад".

За даними палестинського міністерства охорони здоров'я, до цього часу внаслідок бойових дій загинуло понад 200 палестинців, серед яких понад 50 неповнолітніх та три десятки жінок.

Невідомо, чи підрахунок міністерства включає усіх загиблих, чи бойовики угруповань Хамас та "Ісламський джихад" не пораховані у ньому.

Читайте також: В Ізраїлі заявили про знищення субмарини ХАМАС

Як повідомляв Укрінформ, після загострень, що виникли між арабами та ізраїльтянами минулого тижня, протягом 10-16 травня Хамас, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали, зокрема, Єрусалим, Тель-Авів та інші міста у центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу летовища "Рамон", на північ від Ейлата.

Унаслідок обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

У відповідь ізраїльські сили завдали авіаударів по Сектору Гази. Також Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на запуск ракет з його території.

Фото: Mustafa Hassona/AA/picture alliance