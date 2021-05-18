В Ізраїлі заявили про знищення субмарини ХАМАС

Військові Ізраїлю заявили про знищення у понеділок на узбережжі Сектора Гази підводного човна руху ХАМАС, який спробував атакувати ізраїльський флот.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Зазначається, що удар по підводному апарату палестинських бойовиків було завдано з безпілотника, коли група бойовиків ХАМАС саме наближалася до моря.

ЦАХАЛ також оприлюднив відповідне відео, на якому ракета влучає у ціль, що перебуває у воді поряд із берегом.

סיכול כלי צולל בלתי מאויש בצפון הרצועה מוקדם יותר היום: pic.twitter.com/eltPJRgprP — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

Вочевидь, мова йде субмарину кустарного виробництва, яку ХАМАС використовував для контрабанди або диверсій проти Ізраїлю.

Варто також додати, що, за даними військового керівництва Ізраїлю, станом на минулу ніч ізраїльська армія вбила вже понад 150 бойовиків-терористів, в основному з ХАМАСу, під час боїв у Секторі Гази.

А ось за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, підконтрольного ХАМАСу, у ході бойових дій було вбито, як мінімум, понад 200 палестинців, у тому числі понад 50 неповнолітніх і 30 жінок.

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Як повідомляв Укрінформ, після загострень, які виникли між арабами і ізраїльтянами минулого тижня, протягом 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали, в тому числі, Єрусалим, Тель-Авів та інші міста в центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу аеропорту "Рамон", на північ від Ейлата.

У результаті обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

У відповідь ізраїльські сили завдали авіаудари по Сектору Гази. Також Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на запуск ракет