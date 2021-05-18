Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на запуск ракет
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, передає Укрінформ.
«Щойно з Лівану було випущено шість ракет в бік північної частини Ізраїлю, всі вони впали на території Лівану. У відповідь наша артилерія відкрила вогонь по місцях запуску цих ракет», - повідомила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.
Як повідомляв Укрінформ, після загострень, які виникли між арабами і ізраїльтянами минулого тижня, протягом 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тисяч ракет по ізраїльській території. Обстрілу піддався, в тому числі, Єрусалим, Тель-Авів та інші міста в центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу аеропорту Рамон, на північ від Ейлата.
У результаті обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.
У відповідь ізраїльські сили завдали авіаудари по Сектору Газа.
Фото: Haaretz