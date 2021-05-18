Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на запуск ракет

Шість ракет було випущено з території Лівану в напрямку Ізраїлю.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, передає Укрінформ.

«Щойно з Лівану було випущено шість ракет в бік північної частини Ізраїлю, всі вони впали на території Лівану. У відповідь наша артилерія відкрила вогонь по місцях запуску цих ракет», - повідомила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, після загострень, які виникли між арабами і ізраїльтянами минулого тижня, протягом 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тисяч ракет по ізраїльській території. Обстрілу піддався, в тому числі, Єрусалим, Тель-Авів та інші міста в центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу аеропорту Рамон, на північ від Ейлата.

У результаті обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

У відповідь ізраїльські сили завдали авіаудари по Сектору Газа.

Фото: Haaretz