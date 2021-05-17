Ізраїль заявив про ліквідацію одного з командирів «Ісламського джихаду»

У результаті спільних дій Армії оборони Ізраїлю і Загальної служби безпеки (ШАБАК) ліквідований командир північного округу «Бригад Аль-Кудса» (військове крило «Ісламського джихаду») Хусам Абу Арбід.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю, передає Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il.

Як зазначається, Абу Арбіден обіймав цю посаду понад 15 років; був відповідальним за обстріли ізраїльської території протитанковими ракетами. Крім того, Хусам Абу Арбід керував ракетними обстрілами ізраїльської території.

За даними палестинських джерел, ізраїльські ВПС атакували три автомобілі на перехресті Абу-Хасира в місті Газа; унаслідок цієї атаки був убитий Хусам Абу Арбід і ще двоє бойовиків.

Перша спроба ліквідації Хусама Абу Арбіда була вчинена Ізраїлем у травні 2019 року.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Газа.

Ізраїльська сторона заявляє, що 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили 3000 ракет по її території. Обстрілів зазнавали не тільки прикордонні з Газою райони і міста півдня країни, але також Єрусалим, Тель-Авів та інші міста центру Ізраїлю. Була здійснена спроба обстрілу аеропорту Рамон, що знаходиться на північ від Ейлата.

Унаслідок обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові вранці в понеділок, 17 травня, відновили обстріл Сектора Газа. Щонайменше 192 особи, серед яких 58 дітей і 34 жінки, загинули в Секторі Газа за цей тиждень.