Армія Ізраїлю заявила про знищення 35 військових об'єктів і 15 кілометрів тунелів у Газі

Армія оборони Ізраїлю повідомила про проведення третьої фази ліквідації масштабного підземного проекту ХАМАСу ( "проект метро"), в рамках якої в ніч на понеділок ВПС ЦАХАЛу атакували підземні інфраструктури ХАМАСу на півночі Сектору Гази.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il.

Як зазначається, протягом приблизно 20 хвилин було атаковано 35 цілей. Атаку здійснювали 54 літаки, що скинули близько 100 бомб на підземні інфраструктури. В результаті було атаковано щонайменше 15 км підземних тунелів.

Ця атака стала частиною широкомасштабної операції Збройних сил Ізраїлю щодо завдання серйозної шкоди підземній інфраструктурі ХАМАСу в Секторі Гази, пише видання.

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Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові вранці в понеділок, 17 травня, відновили обстріл Сектору Гази. Щонайменше 192 людини, серед яких 58 дітей і 34 жінки, загинули в Секторі Гази за цей тиждень.

Ізраїльська сторона заявляє, що 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили більше ніж 3000 ракет по її території. Обстрілів зазнали не тільки прикордонні з Газою райони і міста півдня країни, але також Єрусалим, Тель-Авів та інші міста центру Ізраїлю. Була зроблена спроба обстрілу аеропорту Рамон, що знаходиться на північ від Ейлата.

У результаті обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, завдали масований ракетний обстріл по Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.