У Газі заявляють про 33 загиблих від нової атаки Ізраїлю
Як передає Укрінформ, про це інформує BBC.
Міністерство охорони здоров'я у Секторі Гази оновило дані про кількість загиблих внаслідок авіаційних ударів Ізраїлю у перші години неділі. Зараз йдеться про те, що загинули 33 особи.
Представник відомства повідомив, що серед загиблих було 12 жінок та 8 дітей, ще 50 людей зазнали ушкоджень.
Це збільшує загальну кількість загиблих у Секторі Гази до 181 особи з моменту спалаху конфлікту на початку тижня.
Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.
З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 900 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.