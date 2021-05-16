У Газі заявляють про 33 загиблих від нової атаки Ізраїлю

Унаслідок ізраїльських авіаударів по місту Газа упродовж неділі загинули щонайменше 33 особи, зокрема, 12 жінок та 8 дітей.

Як передає Укрінформ, про це інформує BBC.

Міністерство охорони здоров'я у Секторі Гази оновило дані про кількість загиблих внаслідок авіаційних ударів Ізраїлю у перші години неділі. Зараз йдеться про те, що загинули 33 особи.

Представник відомства повідомив, що серед загиблих було 12 жінок та 8 дітей, ще 50 людей зазнали ушкоджень.

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Це збільшує загальну кількість загиблих у Секторі Гази до 181 особи з моменту спалаху конфлікту на початку тижня.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 900 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.