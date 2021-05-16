Генсек ООН закликав Ізраїль і Палестину припинити обстріли

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль і Палестину покласти край «безглуздому кровопролиттю, терору і руйнуванням» та повернутися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на основі підходу «дві держави для двох народів».

Як передає кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, про це він заявив у неділю, виступаючи в Раді Безпеки ООН, яка зібралася втретє з метою обговорення ситуації на Близькому Сході за останній тиждень.

«Нинішні бойові дії жахають. Останній раунд насильства роблять нескінченними смерть, руйнування і відчай та відсуває все далі за обрій будь-які надії на співіснування і мир».

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Генсек закликав припинити ракетні й мінометні обстріли з одного боку і повітряні та артилерійські – з другого.

За його словами, ООН продовжує переговори з усіма сторонами щодо припинення вогню, при цьому «лідери всіх сторін несуть відповідальність за стримування підбурювальної риторики та ослаблення напруженості, що зростає», підкреслив він.

Гутерреш сказав, що «вражений» загибеллю мирних жителів, у тому числі жінок і дітей, в Секторі Газа, а також «висловив жаль» з приводу загибелі ізраїльтян внаслідок ракетного обстрілу з боку Палестини.

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Конфлікти, зазначив він, втягують не тільки ізраїльтян і палестинців, але й весь регіон «у спіраль насильства з руйнівними наслідками і можуть створити нову небезпеку для регіону».

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

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Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

З минулого понеділка під час загострення ситуації загинув 181 палестинець та 9 ізраїльтян.