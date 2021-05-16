Євросоюз скликає позачергову нараду глав МЗС через ескалацію на Близькому Сході

Високий представник ЄС Жозеп Боррель скликає на 18 травня, позачергову нараду голів дипломатичних відомств країн ЄС для обговорення ескалації насильства на Близькому сході.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

"Зважаючи на триваючу ескалацію насильства між Ізраїлем та Палестиною та неприйнятне число жертв серед цивільного населення, я скликаю на вівторок позачергову нараду міністрів закордонних справ ЄС. Ми координуватимемо та обговорюватимемо те, яким чином ЄС може найкращим чином сприяти припиненню насильства", - йдеться у дописі Борреля.

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Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.