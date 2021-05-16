З Сектора Гази по Ізраїлю випустили вже 2 900 ракет

З Сектора Гази по Ізраїлю випустили вже 2 900 ракет

Фото, відео
Укрінформ
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що по території єврейської держави з Сектора Гази рухом ХАМАС випущено вже 2 900 ракет.

Як передає Укрінформ, про це Армія оборони Ізраїлю повідомила у мережі Твіттер.

Військові опублікували відео з доказом завданої шкоди ракетними ударами з Гази.

Обстріли Ізраїлю із Сектора Гази / Фото: Anadolu Agency

"Ось масштаб збитків, завданих ізраїльській оселі всього однією з 2 900 ракет руху ХАМАС, випущених з Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни зазнають нападів. Ми продовжимо захищати їх", - зазначається у відеоповідомленні ЗС Ізраїлю.

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Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

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З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.

Фото: АА

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