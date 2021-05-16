З Сектора Гази по Ізраїлю випустили вже 2 900 ракет

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що по території єврейської держави з Сектора Гази рухом ХАМАС випущено вже 2 900 ракет.

Як передає Укрінформ, про це Армія оборони Ізраїлю повідомила у мережі Твіттер.

Військові опублікували відео з доказом завданої шкоди ракетними ударами з Гази.

Обстріли Ізраїлю із Сектора Гази / Фото: Anadolu Agency

"Ось масштаб збитків, завданих ізраїльській оселі всього однією з 2 900 ракет руху ХАМАС, випущених з Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни зазнають нападів. Ми продовжимо захищати їх", - зазначається у відеоповідомленні ЗС Ізраїлю.

This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.



Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71 — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

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З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.

Фото: АА