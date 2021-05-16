З Сектора Гази по Ізраїлю випустили вже 2 900 ракет
Як передає Укрінформ, про це Армія оборони Ізраїлю повідомила у мережі Твіттер.
Військові опублікували відео з доказом завданої шкоди ракетними ударами з Гази.
Обстріли Ізраїлю із Сектора Гази / Фото: Anadolu Agency
"Ось масштаб збитків, завданих ізраїльській оселі всього однією з 2 900 ракет руху ХАМАС, випущених з Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни зазнають нападів. Ми продовжимо захищати їх", - зазначається у відеоповідомленні ЗС Ізраїлю.
This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021
Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71
Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.
З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.
Фото: АА