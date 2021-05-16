Папа Франциск засуджує ескалацію насильства на Близькому Сході

Папа Франциск засудив неприйнятну ескалацію насильства між ізраїльтянами та палестинцями, на тлі останніх подій на Близькому сході.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vatican News.

Папа Франциск звернувся з закликом до спокою у Святій Землі "від імені Бога" після п'яти днів бойових дій, унаслідок яких загинули десятки людей й ще сотні були поранені.

"Смерть десятків дітей серед них особливо страшна та неприпустима. Їхня загибель є ознакою того, що люди не хочуть будувати майбутнє, а руйнувати його натомість", - наголосив понтифік.

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Він попередив, що тривале насильство в Ізраїлі та Секторі Гази ризикує перерости "у спіраль смерті та руйнування".

Папа Франциск закликав ізраїльських та палестинських лідерів "зупинити галас зброї та йти шляхом миру за допомогою міжнародної спільноти".

Він також закликав вірян до "невпинної" молитви за ізраїльтян та палестинців.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.

Фото: vaticannews.va