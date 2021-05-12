Папа Франциск вперше за пів року провів публічну аудієнцію

Папа Франциск вперше за пів року провів публічну аудієнцію

Укрінформ
Папа Римський Франциск поновив публічні щотижневі аудієнції та вперше за пів року зустрівся з мирянами у Ватикані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Зазначається, що вакцинований від коронавірусу понтифік зустрівся з приблизно 300 мирянами у Дворику Сан-Дамазо – дворі папського палацу в Ватикані.

Повідомляється, що в ході аудієнції Франциск привітався з немовлям, підписав книжку, вдягнув на себе подарований кимось із вірян капелюх, а також поспілкувався з дітьми, які намалювали йому малюнок.

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«Я щасливий відновити особисті зустрічі, бо я вам скажу одну річ: говорити, коли навпроти не співрозмовник, а відеокамера – не дуже приємно», - зазначив Франциск.

Як повідомлялося, Папа Римський тимчасово зупинив публічні аудієнції внаслідок коронавірусної пандемії, натомість записуючи відеозвернення з Ватиканської апостольської бібліотеки.

Раніше повідомлялося, що Папа Франциск закликав компанії-розробники вакцин проти хвороби COVID-19 відмовитися від патентів на вироблені медичні препарати.

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У своїй урочистій промові Папа Франциск зазначив, що світ заражений «вірусом індивідуалізму». Під час виступу на концерті для збору коштів з метою сприяння справедливому доступу до вакцин він заявив, що підтримує ідею відмовитися від патентів.

 Фото: Tiziana FABI

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