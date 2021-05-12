Папа Франциск вперше за пів року провів публічну аудієнцію

Папа Римський Франциск поновив публічні щотижневі аудієнції та вперше за пів року зустрівся з мирянами у Ватикані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Зазначається, що вакцинований від коронавірусу понтифік зустрівся з приблизно 300 мирянами у Дворику Сан-Дамазо – дворі папського палацу в Ватикані.

Повідомляється, що в ході аудієнції Франциск привітався з немовлям, підписав книжку, вдягнув на себе подарований кимось із вірян капелюх, а також поспілкувався з дітьми, які намалювали йому малюнок.

«Я щасливий відновити особисті зустрічі, бо я вам скажу одну річ: говорити, коли навпроти не співрозмовник, а відеокамера – не дуже приємно», - зазначив Франциск.

Як повідомлялося, Папа Римський тимчасово зупинив публічні аудієнції внаслідок коронавірусної пандемії, натомість записуючи відеозвернення з Ватиканської апостольської бібліотеки.

Раніше повідомлялося, що Папа Франциск закликав компанії-розробники вакцин проти хвороби COVID-19 відмовитися від патентів на вироблені медичні препарати.

У своїй урочистій промові Папа Франциск зазначив, що світ заражений «вірусом індивідуалізму». Під час виступу на концерті для збору коштів з метою сприяння справедливому доступу до вакцин він заявив, що підтримує ідею відмовитися від патентів.

Фото: Tiziana FABI