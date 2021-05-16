Армія Ізраїлю знищила штаб-квартиру розвідки у Секторі Гази

Вранці 16 травня ЗС Ізраїлю завдали авіаудару по центральному штабу розвідки руху Хамас у Секторі Гази.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у мережі Твіттер Армія оборони Ізраїлю.

"Ми вразили військові цілі у штабі розвідки "Хамасу" на півночі Гази, завдавши суттєвої шкоди центральній інфраструктурі терористичної організації", - йдеться у дописі ізраїльських військових.

Тим часом, як повідомляє The Times of Israel, неназваний ліванський чиновник заявив що рух "Хезболла" не хоче розширювати бойові дії у Секторі Гази на ліванську територію.

"Ситуація на кордоні з Ізраїлем залишатиметься під контролем, оскільки Хезболла не зацікавлена у розширенні конфлікту", - зазначило джерело видання у Лівані.

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Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.

Фото: Mustafa Hassona/AA/picture alliance