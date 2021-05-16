В Ізраїлі обвалилася трибуна в синагозі, десятки постраждалих

В ізраїльському місті Гіват-Зеєв у синагозі обвалилася трибуна. Внаслідок інциденту, близько 50 осіб зазнали травм.

Як передає Укрінформ, про це інформує The Times of Israel.

Місцеві медики повідомили, що 10 людей перебувають у тяжкому стані після обвалення трибуни у населеному пункті Гіват Зеєв, розташованому на північ від Єрусалима.

Відомо, що деякі люди опинилися у пастці під зруйнованою трибуною.

Фото: Фото: Noam Revkin Fenton/FLASH9 У заяві поліції йдеться про те, що зараз людей евакуюють з району, де стався інцидент. За фактом обвалення трибуни почато розслідування.

Фото: Police На наданих місцевою поліцією знімках видно металеві балки та дерев'яні дошки від обваленої конструкції. Читайте також: В Єрусалимі автівка в'їхала у натовп

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 900 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.

Фото: Noam Revkin Fenton/FLASH9