В Єрусалимі автівка в'їхала у натовп
Як передає Укрінформ, про це інформує The Times of Israel.
Наїзд відбувся біля Дамаських воріт у районі Шейх-Джарра, унаслідок інциденту отримали ушкодження кілька поліцейських.
Згідно з даними місцевої поліції, водія автівки "знешкодили", після здійснення наїзду. Більше інформації про інцидент наразі не оприлюднено.
Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.
З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.
Фото: TOI