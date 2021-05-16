Операція у Секторі Гази триватиме - Нетаньягу

Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що "для досягнення своїх цілей за допомогою військової кампанії Ізраїлю знадобиться час".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

За його словами, у Газі вже було вражено понад 1 000 цілей, що завдало серйозної шкоди руху "Хамас", зокрема його підземним спорудам, які, на думку урядовця, зазнали серйозної, але не критичної шкоди.

Нетаньягу додав, що Армія оборони Ізраїлю робить все можливе, щоб звести жертви серед цивільного населення до мінімуму.

Міністр оборони Ізраїлю Біньямін Ганц заявив, що Ізраїль продовжує завдавати ударів по цілях у Секторі Гази.

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Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 900 ракет.