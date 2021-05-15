Сектор Гази хочуть залишити 120 українців - МЗС
Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Він поінформував, що наразі Сектор Гази хочуть залишити 120 українців.
«Посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації», - зазначив Ніколенко.
Речник запевнив, що МЗС тримає цю ситуацію на особливому контролі.
Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.