Сектор Гази хочуть залишити 120 українців - МЗС

Міністерство закордонних справ підтримує зв‘язок з українцями, які висловили бажання залишити Сектор Гази, дипломати відпрацьовують маршрути репатріації.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він поінформував, що наразі Сектор Гази хочуть залишити 120 українців.

«Посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації», - зазначив Ніколенко.

Речник запевнив, що МЗС тримає цю ситуацію на особливому контролі.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.