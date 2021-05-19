Адміністрація Байдена стримала Ізраїль від наземного вторгнення у сектор Газа – ЗМІ

Адміністрація Джо Байдена стримала уряд Ізраїлю від наземного військового вторгнення у сектор Газа.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

Як зазначається, американські посадовці в приватному порядку закликали прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та його помічників згорнути операції проти сектора Газа, що включали авіаудари.

США традиційно є головним союзником Ізраїлю та висловив повну підтримку Тель-Авіву від початку ескалації.

Читайте також: Держдеп назвав антисемітськими висловлювання Ердогана про Ізраїль

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у секторі Газа.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілів.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 людей травмовані.

Фото: АА