Держдеп назвав антисемітськими заяви Ердогана щодо Ізраїлю

США засудили заяви Реджепа Таїпа Ердогана на адресу Ізраїлю стосовно конфлікту на Близькому Сході та закликали Туреччину приєднатися до міжнародних зусиль задля деескалації конфлікту.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сполучені Штати рішуче засуджують останні антисемітські коментарі президента Ердогана на адресу єврейського народу і вважають їх такими, що заслуговують осуду... Сполучені Штати повною мірою віддані боротьбі з антисемітизмом у всіх його проявах. Ми з усією серйозністю ставимося до насильства, яке часто супроводжується антисемітизмом», - наголошується в заяві.

У звязку з цим США звернулися до президента Туреччини, а також інших лідерів цієї країни із закликом утриматися від запальної риторики, яка підбурює до подальшого насильства.

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«Ми закликаємо Туреччину приєднатися до Сполучених Штатів у зусиллях з припинення конфлікту», - додали у Держдепі.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав палестинську сторону в конфлікті на Близькому Сході, який супроводжується масованими ракетними обстрілами ізраїльської території. Ердоган назвав Ізраїль «терористичною державою» та публічно виступив на підтримку екстремістського руху ХАМАС.

Упродовж минулого тижня ХАМАС, «Ісламський джихад» та інші палестинські угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста. У відповідь ізраїльські військові застосовують високоточні авіаудари. США та інші країни Заходу підтримали право Ізраїлю на самозахист.