США взаємодіють з ЄС для припинення ескалації на Близькому Сході – Держдеп

США взаємодіють з ЄС для припинення ескалації на Близькому Сході – Держдеп

Укрінформ
Головні дипломати Сполучених Штатів і Європейського Союзу обговорили можливості припинення збройної ескалації між ізраїльтянами й палестинцями, яка продовжує загострювати ситуацію в регіоні Близького Сходу.

Про це повідомили в понеділок у Державному департаменті США за підсумками розмови Ентоні Блінкена й Жозепа Борреля, передає Укрінформ.

«Держсекретар Ентоні Блінкен поспілкувався сьогодні з верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Борреллєм, щоби обмінятися думками, як Сполучені Штати і Європейський Союз можуть покласти край нинішньому насильству між ізраїльтянами й палестинцями», - зауважили в Держдепартаменті США.

При цьому підкреслюється, що сторони підтвердили потребу миру й безпеки як для ізраїльтян, так і для палестинців, а також можливості для обох сторін користуватися рівними мірами свободи, безпеки, процвітання й демократії.

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Глава Держдепартаменту США в цьому зв’язку підтвердив вирішальну роль Сполучених Штатів і ЄС у регіоні, а також зобов'язання Вашингтона продовжувати консультації щодо мирного врегулювання ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж минулого тижня сталося серйозне збройне загострення між арабами й ізраїльтянами. Впродовж періоду з 10 по 16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько трьох тисяч ракет по ізраїльській території. Обстрілу піддався, в тому числі, Єрусалим, Тель-Авів та інші міста в центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу аеропорту Рамон, на північ від Ейлата.

У відповідь ізраїльські сили завдали авіаудари по позиціях бойовиків.

Тим часом, адміністрація Байдена схвалила продаж високоточної зброї Ізраїлю на суму 735 мільйонів доларів США.

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