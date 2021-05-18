США взаємодіють з ЄС для припинення ескалації на Близькому Сході – Держдеп
Про це повідомили в понеділок у Державному департаменті США за підсумками розмови Ентоні Блінкена й Жозепа Борреля, передає Укрінформ.
«Держсекретар Ентоні Блінкен поспілкувався сьогодні з верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Борреллєм, щоби обмінятися думками, як Сполучені Штати і Європейський Союз можуть покласти край нинішньому насильству між ізраїльтянами й палестинцями», - зауважили в Держдепартаменті США.
При цьому підкреслюється, що сторони підтвердили потребу миру й безпеки як для ізраїльтян, так і для палестинців, а також можливості для обох сторін користуватися рівними мірами свободи, безпеки, процвітання й демократії.
Глава Держдепартаменту США в цьому зв’язку підтвердив вирішальну роль Сполучених Штатів і ЄС у регіоні, а також зобов'язання Вашингтона продовжувати консультації щодо мирного врегулювання ситуації.
Як повідомляв Укрінформ, впродовж минулого тижня сталося серйозне збройне загострення між арабами й ізраїльтянами. Впродовж періоду з 10 по 16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько трьох тисяч ракет по ізраїльській території. Обстрілу піддався, в тому числі, Єрусалим, Тель-Авів та інші міста в центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу аеропорту Рамон, на північ від Ейлата.
У відповідь ізраїльські сили завдали авіаудари по позиціях бойовиків.
Тим часом, адміністрація Байдена схвалила продаж високоточної зброї Ізраїлю на суму 735 мільйонів доларів США.