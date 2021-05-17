Адміністрація США схвалила продаж високоточної зброї Ізраїлю на $735 мільйонів – WP

Офіційний Вашингтон ухвалив продаж високоточної зброї на сотні мільйонів доларів Ізраїлю, який проводить операцію у відповідь на масовані ракетні обстріли із Сектору Газа.

Про це йдеться в повідомленні The Washington Post із посиланням на джерела в американському Конгресі, передає Укрінформ.

«Адміністрація Байдена схвалила продаж високоточної зброї Ізраїлю на суму $735 мільйонів», - зауважує видання.

При цьому уточнюється, що рішення було ухвалене практично за тиждень до масованої атаки ХАМАС проти Ізраїльської держави. «Конгрес був офіційно повідомлений про запропонований продаж 5 травня», - йдеться в повідомленні.

Основна частина запропонованої для продажу зброї – це комплекси Joint Direct Attack (JDAMS), які дають можливість для високоточних авіаударів, підкреслює видання.

Ізраїль, який раніше вже купував велику кількість JDAMS, заявив, що авіаудари по бойовиках у Секторі Газа мають бути точними, щоб максимально уникнути жертв серед цивільних. При цьому ізраїльські сили звинувачують ХАМАС у використанні мирних жителів як живого щита.

Як повідомляв Укрінформ, після загострень, що виникли між арабами й ізраїльтянами минулого тижня, впродовж 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тисяч ракет по ізраїльській території. Обстрілів зазнавали, в тому числі, Єрусалим, Тель-Авів та інші міста в центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу аеропорту Рамон, що на північ від Ейлата.

Унаслідок обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

У відповідь ізраїльські сили завдали авіаудари по Сектору Газа.