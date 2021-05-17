США працюють над припиненням конфлікту в Секторі Гази - Байден

Білий дім працює над припиненням конфлікту в Секторі Гази із залученням Ізраїлю і Палестини, а також регіональних партнерів.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Моя адміністрація має намір продовжувати залучати палестинців, ізраїльтян та інших регіональних партнерів до роботи із забезпечення сталого спокою», - сказав він у відео, яке транслювалося на заході в Білому домі, присвяченому мусульманському святу Курбан-байрам.

Байден також зазначив, що «палестинці та ізраїльтяни рівною мірою заслуговують на те, щоб жити в безпеці й ... користуватися свободою, процвітанням і демократією».

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у секторі Гази.

За тиждень у секторі Гази вбито щонайменше 192 людей, серед яких 58 дітей та 34 жінки.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітей.

Фото: White House