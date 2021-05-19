Із сектора Газа за пів доби випустили по Ізраїлю близько 230 ракет

Упродовж останніх 12 годин палестинські бойовики випустили з сектора Газа близько 230 ракет та мінометних снарядів.

Як передає Укрінформ, повідомляє The Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю .

За даними ізраїльських військових, 30 ракет не змогли перетнути кордон та приземлилися на території сектора Газа.

Крім того, система протиракетної оборони "Залізний купол" перехопила близько 90 відсотків снарядів.

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Як зазначається, щонайменше 11 осіб отримали легкі поранення унаслідок обстрілу.

Як повідомляв Укрінформ, територія північного Ізраїлю знову зазнала обстрілу з території південного Лівану.

Після загострень, що виникли між арабами та ізраїльтянами минулого тижня, протягом 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста у центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу летовища "Рамон", на північ від Ейлата. Внаслідок обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітлахів.

У відповідь ізраїльські сили завдали авіаударів по Сектору Гази та частково - по території Лівану, у відповідь на запуск ракет з його території. За оцінкою ВООЗ, унаслідок цих ударів загинули 222 палестинці, ще близько 6 046 осіб були травмовані.

Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає, що є два шляхи для припинення бойових дій у районі сектора Газа. Перший - окупувати Газу, другий - створити певний чинник стримування цього угруповання.

Фото: The Times of Israel