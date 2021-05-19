Із сектора Газа за пів доби випустили по Ізраїлю близько 230 ракет
Як передає Укрінформ, повідомляє The Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю .
За даними ізраїльських військових, 30 ракет не змогли перетнути кордон та приземлилися на території сектора Газа.
Крім того, система протиракетної оборони "Залізний купол" перехопила близько 90 відсотків снарядів.
Як зазначається, щонайменше 11 осіб отримали легкі поранення унаслідок обстрілу.
Як повідомляв Укрінформ, територія північного Ізраїлю знову зазнала обстрілу з території південного Лівану.
Після загострень, що виникли між арабами та ізраїльтянами минулого тижня, протягом 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста у центрі країни. Була здійснена спроба обстрілу летовища "Рамон", на північ від Ейлата. Внаслідок обстрілу Ізраїль повідомив про 10 загиблих, серед яких двоє дітлахів.
У відповідь ізраїльські сили завдали авіаударів по Сектору Гази та частково - по території Лівану, у відповідь на запуск ракет з його території. За оцінкою ВООЗ, унаслідок цих ударів загинули 222 палестинці, ще близько 6 046 осіб були травмовані.
Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вважає, що є два шляхи для припинення бойових дій у районі сектора Газа. Перший - окупувати Газу, другий - створити певний чинник стримування цього угруповання.
Фото: The Times of Israel