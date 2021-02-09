Через пандемію у Норвегії скасували всі шкільні іспити

Норвезька влада заявила про скасування всіх письмових та майже всіх усних іспитів для школярів навесні цього року в зв’язку зі збоями в начальному процесі, спричиненими пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

«Навчання в цьому році в деяких випадках істотно розрізняється, що дає різні підстави для оцінки. Таким чином, єдині та рівні письмове оцінювання більше не є підходящим методом для вимірювання того, чого вчили учнів», - наголосила міністр освіти Норвегії Гурі Мелбі.

Лише учні 10 класу початкової школи і 3 класу середньої школи повинні будуть скласти усний іспит.

Наразі норвезький уряд розглядає можливість запровадження зовнішньої перевірки курсових робіт або інших форм оцінювання.

«Для мене важливо підкреслити, що учні, чиї іспити були скасовані, все одно отримають дані з оцінками, які вони можуть використовувати для подачі заяви в університет і подальшої освіти», - додала норвезька міністр освіти.

Як відомо, в Норвегії з початку пандемії загалом виявлено 65,118 випадків COVID-19. Ситуація з захворюваністю в цій скандинавській державі помітно ліпша, ніж у багатьох країнах Європи.

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