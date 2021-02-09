Через пандемію у Норвегії скасували всі шкільні іспити

Через пандемію у Норвегії скасували всі шкільні іспити

Укрінформ
Норвезька влада заявила про скасування всіх письмових та майже всіх усних іспитів для школярів навесні цього року в зв’язку зі збоями в начальному процесі, спричиненими пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

«Навчання в цьому році в деяких випадках істотно розрізняється, що дає різні підстави для оцінки. Таким чином, єдині та рівні письмове оцінювання більше не є підходящим методом для вимірювання того, чого вчили учнів», - наголосила міністр освіти Норвегії Гурі Мелбі.

Лише учні 10 класу початкової школи і 3 класу середньої школи повинні будуть скласти усний іспит.

Наразі норвезький уряд розглядає можливість запровадження зовнішньої перевірки курсових робіт або інших форм оцінювання.

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«Для мене важливо підкреслити, що учні, чиї іспити були скасовані, все одно отримають дані з оцінками, які вони можуть використовувати для подачі заяви в університет і подальшої освіти», - додала норвезька міністр освіти.

Як відомо, в Норвегії з початку пандемії загалом виявлено 65,118 випадків COVID-19. Ситуація з захворюваністю в цій скандинавській державі помітно ліпша, ніж у багатьох країнах Європи.

Фото: MChe Lee on Unsplash

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