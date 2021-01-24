Швеція заборонила в'їзд з Норвегії через новий штам коронавірусу

Уряд Швеції в неділю оголосив про заборону в'їзду з території сусідньої Норвегії, задля зменшення ризику поширення нового штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Заборона на в'їзд діятиме з півночі понеділка до 14 лютого, і може бути продовжена, якщо це буде необхідно, - заявив міністр внутрішніх справ Швеції Мікаель Дамбер.

Винятки стосуються тих, хто працює у Швеції або має нагальні сімейні потреби, а також міжнародних вантажних перевезень.

Також до 14 лютого заборонено в'їзд до Швеції з Великої Британії та Данії.

У грудні Швеція оголосила про заборону на в'їзд до країни як з Великої Британії, так і з Данії через новий штам коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19, зафіксували у грудні 2019 року у китайському місті Вухань.

Станом на ранок 24 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 99 338 137 випадків коронавірусу. Пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. Змогли побороти недугу 71 396 886 хворих.

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Наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу. Британський штам виявили вже у 60 країнах, південноафриканський - у 23-х.

Фото: Terje Pedersen / NTB