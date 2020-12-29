Влада Росії терміново викликає Навального до Москви

Федеральна служба виконання покарань РФ (ФСВП) погрожує Навальному ув'язненням, якщо він не з'явиться 29 грудня до філіалу відомства в Москві для реєстрації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радио Свобода.

Управління ФСВП розмістило на своєму сайті повідомлення про виклик Олексія Навального, при цьому посилається на публікацію в медичному журналі Lancet від 22 грудня про хід його лікування в Німеччині після отруєння в серпні.

У відомстві зазначають, що, виходячи з публікації, Навальний був виписаний з клініки "Шаріте" 20 вересня 2020 року, а до 12 жовтня у нього пройшли всі наслідки його хвороби: "Таким чином, умовно засуджений не виконує покладені на нього судом обов'язки й ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції ".

"Там же міститься погроза в разі "підтвердження факту ухилення умовно засудженого від контролю кримінально-виконавчої інспекції" вжити заходів - стаття, на яку посилається ФСВП, передбачає в тому числі звернення до суду з клопотанням замінити умовний термін на реальний", - пише Радіо Свобода.

Сам опозиціонер розцінює повідомлення ФСВП як визнання державою свого отруєння і цікавиться: "Де ж кримінальна справа?"

ААААААААА ФСИН, ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело? https://t.co/w7Bcx1DND4 — Alexey Navalny (@navalny) December 28, 2020

Як повідомила Кіра Ярмиш, речниця Олексія Навального, 30 грудня у нього закінчується випробувальний термін. Однак, якщо ФСВП дійсно виступить з клопотанням, і суд з ним погодиться, опозиціонеру загрожує позбавлення волі на весь термін, на який він був засуджений.

У так званій справі "Ів Роше" Навальний 30 грудня 2014 року був засуджений до 3,5 року позбавлення волі умовно за статтею про шахрайство, нагадує видання. Сам він не визнав себе винним, називаючи справу політично мотивованою.

Як повідомлялося, 20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.